Malpensa alla protesta contro le armi a Israele c’è anche la 92enne Gisa Legatti | Da qui devono passare persone non bombe
“L’articolo 11 della nostra Costituzione dice che ripudia la guerra. Dunque tutto quello che stanno facendo i nostri governi è anti costituzionale, fuori da ogni dignità umana”. Parola di Gisa Legatti, attivista di 92 anni, che lunedì sera ha partecipato al presidio di fronte all’aeroporto di Malpensa per chiedere lo “stop all’invio di armi ad Israele”. Una mobilitazione organizzata da sindacati di base e Giovani Palestinesi. “ Malpensa sarebbe un aeroporto e dovrebbe servire per far passare le persone – ha spiegato la donna – e invece siamo in un aeroporto dove passano le armi per bombardare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
