Maledizione Roma prima il portiere ora il numero 9 | dopo Dzeko un disastro

L’esplosione di Svilar nel marzo del 2024 la gioia più grande per chi a Roma non vedeva un portiere di livello da troppo tempo, quasi 6 anni per la precisione, dalla cessione di Alisson al Liverpool nell’estate del 2018. In mezzo le orripilanti parentesi Olsen, Mirante e Pau Lopez, fino ad un Rui Patricio quantomeno decisivo nella finale di Conference a Tirana ma in totale declino nell’ultima stagione in giallorosso. Trovato il buon Mile, la maledizione sembra essere spostata al numero 9, ed anche in questo caso la soluzione a tale problema sembra difficile da trovare, posto che Dovbyk e Ferguson stanno offrendo numeri e prestazioni da mani nei capelli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Maledizione Roma, prima il portiere ora il numero 9: dopo Dzeko un disastro

