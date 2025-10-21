Malattie sul lavoro nella Tuscia 500 denunce nel 2024 | +111% in quattro anni

Malattie professionali nella provincia di Viterbo, negli ultimi quattro anni le denunce registrate dall'Inail sono cresciute in modo marcato: +111,4%, da 237 a 501. Il dato percentuale è sopra la media regionale, già particolarmente alta: +90,8% tra il 2020 e il 2024, ossia da 3mila 108 a 5mila. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

