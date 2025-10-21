Malattie reumatologiche e osteoporosi Ucb | Sempre più al fianco dei pazienti

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione della recente Giornata mondiale del malato reumatico, celebrata il 12 ottobre, e della Giornata mondiale dell'osteoporosi, che si è svolta ieri, 20 ottobre, Ucb Pharma rinnova il proprio impegno a favore delle persone affette da patologie croniche e spesso invalidanti dell'apparato muscolo-scheletrico. Al centro delle azioni dell'azienda ci sono due concetti chiave: diagnosi e terapia precoce, grazie a un trattamento tempestivo con farmaci innovativi, pilastri indispensabili per migliorare i percorsi di cura e la qualità di vita delle persone con malattie reumatologiche e osteoarticolari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malattie reumatologiche e osteoporosi, Ucb: "Sempre più al fianco dei pazienti"

