Per frenare l’epidemia non infettiva della malattia renale cronica, spesso non riconosciuta visto che i reni soffrono in silenzio, occorrono approcci su misura. E soprattutto occorre puntare sia sulla prevenzione che sul trattamento dei quadri che aumentano i rischi, come il sovrappeso e l’obesità. A segnalare lo stretto rapporto che esiste tra l’eccesso ponderale e il rischio per la salute dei reni sono gli specialisti che si riuniscono Riccione in occasione del Congresso della Società Italiana di Nefrologia (SIN). I chili di troppo e la salute renale. Gli studi scientifici lo dicono chiaramente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Malattia renale cronica, quanto pesano sovrappeso e obesità