Malattia renale cronica quanto pesano sovrappeso e obesità
Per frenare l’epidemia non infettiva della malattia renale cronica, spesso non riconosciuta visto che i reni soffrono in silenzio, occorrono approcci su misura. E soprattutto occorre puntare sia sulla prevenzione che sul trattamento dei quadri che aumentano i rischi, come il sovrappeso e l’obesità. A segnalare lo stretto rapporto che esiste tra l’eccesso ponderale e il rischio per la salute dei reni sono gli specialisti che si riuniscono Riccione in occasione del Congresso della Società Italiana di Nefrologia (SIN). I chili di troppo e la salute renale. Gli studi scientifici lo dicono chiaramente. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Livelli elevati di paratormone nel paziente con malattia renale cronica non necessariamente debbono preoccuparci o essere trattati. Lo specialista saprà guidare il trattamento quando e se necessario. Ne parliamo oggi a Cerveteri. Vai su Facebook
Malattia renale cronica, quanto pesano sovrappeso e obesità - Sovrappeso e obesità incidono sulla salute dei reni, aumentando il rischio della patologia cronica: come prevenirla e i sintomi da non trascurare. Come scrive dilei.it
Malattia renale, il 40% dei casi legato all’obesità: i dati al congresso SIN di Riccione - Al 66° Congresso della Società Italiana di Nefrologia presentati nuovi dati su epidemiologia, terapie innovative e prevenzione. Segnala doctor33.it
Malattia renale cronica: in Italia il 77% dei pazienti in stadio precoce non riceve la diagnosi - Presentati all’Asn Kidney Week 2022 i dati che confermano la necessità urgente di screening precoci e i benefici dell’inizio anticipato del trattamento per i pazienti e il sistema sanitario. Scrive quotidianosanita.it