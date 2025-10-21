C’è chi la scopre adesso, affascinato da quella luce di Sicilia che restituisce odori, vento, spigoli di roccia e silenzi. E c’è chi ha voglia di ripartire dal principio, passo dopo passo, seguendo Saverio Lamanna mentre rimette insieme i pezzi. Màkari è una serie che si porta addosso: personaggi che restano, ritmo che alterna ironia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Màkari: dove rivedere tutte le stagioni della serie Rai in streaming legale