Mais contraccettivo ai piccioni | Nel primo anno un calo del 30%

A Pesaro è arrivata la "pillola anticoncezionale" per i piccioni. È il nuovo piano del Comune per ridurre l’invasione di colombi che da anni colonizzano tetti, piazze e sottopassi. Stavolta l’amministrazione guidata da Andrea Biancani ha scelto la via più scientifica: chicchi di mais rivestiti con una sostanza che blocca la fertilità. In pratica, un contraccettivo urbano servito a colazione. Il progetto, presentato dall’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, partirà dai punti più critici del centro storico: piazza Matteotti, piazza del Popolo, la stazione, il sottopasso ferroviario e l’area dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mais contraccettivo ai piccioni: "Nel primo anno un calo del 30%"

Argomenti simili trattati di recente

Mais contraccettivo ai piccioni: "Nel primo anno un calo del 30%" - La mossa del sindaco e dell’assessora Conti per risolvere quello che è definito "un problema urbano". Segnala msn.com

Pesaro dichiara guerra ai piccioni: in centro arriva il mangime anticoncezionale - La missione è quella di far scendere l’indice di natalità aviaria e con esso il guano e la sporcizia, risp ... Lo riporta msn.com