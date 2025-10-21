magnani onoranze funebri serata di riflessioni sul lutto

Il teatro Moderno Moderno a Savignano sul Rubicone pieno di gente, per la conferenza su "Il lutto come compito spirituale" con Gabriele Policardo, autore e fondatore del metodo Biocostellazioni. L’iniziativa è nata da un desiderio profondo di Magnani Onoranze Funebri, realtà storica della provincia di Forlì-Cesena, che ha scelto di offrire alla propria comunità un’opportunità diversa di riflessione e accompagnamento interiore per chi ha vissuto un lutto. L’obiettivo è creare uno spazio dove chi ha vissuto una perdita possa accostarsi al proprio vissuto con dignità, comprendere che il lutto non si "chiude", ma può trasformarsi, e offrire strumenti simbolici per elaborarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

