Magia a Empiria | pomeriggio dedicato ai bambini con il mondo di Harry Potter
Domenica 26 ottobre Empiria apre le porte a un pomeriggio incantato con la prima edizione del “Pomeriggio Harry Potter”, un evento interamente dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un viaggio nel mondo della magia, tra pozioni, incantesimi e scoperte straordinarie, pensato per regalare ai più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
