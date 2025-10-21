Magia a Empiria | pomeriggio dedicato ai bambini con il mondo di Harry Potter

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre Empiria apre le porte a un pomeriggio incantato con la prima edizione del “Pomeriggio Harry Potter”, un evento interamente dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un viaggio nel mondo della magia, tra pozioni, incantesimi e scoperte straordinarie, pensato per regalare ai più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

