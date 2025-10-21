Made in Italy | Barilla con Artisti Al Bronzo community chef per primi piatti gourmet

(Adnkronos) – Continua il viaggio di Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining grazie al progetto Artisti di Al Bronzo, che porta tutta la qualità, la consistenza ruvida e l’eccellente tenuta del sugo di questa pasta, nei menù dei ristoranti gourmet. La pasta è un piatto indiscusso della tradizione culinaria italiana, sa di casa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Made in Italy: Barilla, con Artisti Al Bronzo community chef per primi piatti gourmet

Scopri altri approfondimenti

Federitaly Talks – Le interviste dell’Expo del Made in Italy in Crociera A bordo della MSC Grandiosa abbiamo incontrato Antonella Iannarelli, titolare di @kolorplast_ , azienda d’eccellenza del settore delle materie plastiche che ha saputo coniugare innovazi - facebook.com Vai su Facebook

Made in Italy: Barilla, con Artisti Al Bronzo community chef per primi piatti gourmet - Continua il viaggio di Barilla Al Bronzo nel mondo del fine dining grazie al progetto Artisti di Al Bronzo, che porta tutta la qualità, la consistenza ruvida e l’eccellente tenuta del sugo di questa p ... Riporta adnkronos.com

Libri: parte da Barilla la collana di Rizzoli 'Made in Italy' - Rizzoli Illustrati, attraverso la penna della scrittrice e giornalista Annarita Briganti, dà vita a una nuova collana, 'Made in Italy', e dà voce alle storie di grandi eccellenze italiane e alle ... Come scrive ansa.it

Pasta e motori: a Imola Barilla riaccende la domenica italiana - Con pasta Barilla è sempre domenica: così recitava uno spot del noto marchio di pasta negli anni ‘50. Segnala iltempo.it