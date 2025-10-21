MAD - Movement, Art, Dance è un laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni che unisce la danza all'arte upcycled, fatta con materiali di recupero. I laboratori - 25 ottobre, 8 e 22 novembre e 13 dicembre - si terranno il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 e sono aperti a tutti.MAD. 🔗 Leggi su Veronasera.it