Macerata violenza sessuale su una bimba | arriva la condanna bis per un falegname Era amico dei genitori della piccola

MACERATA Accusato di aver toccato più volte una bambina da quando la piccola aveva otto anni, ieri un falegname maceratese di 74 anni è stato condannato a due anni di reclusione. La. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

macerata violenza sessuale bimbaMacerata, violenza sessuale su una bimba: arriva la condanna bis per un falegname. Era amico dei genitori della piccola - MACERATA Accusato di aver toccato più volte una bambina da quando la piccola aveva otto anni, ieri un falegname maceratese di 74 anni è stato condannato a due anni di reclusione. Come scrive corriereadriatico.it

