Macerata sentenza shock | Non è stupro lei sapeva cosa rischiava Oggi si conclude l’appello
Nel 2019 una diciassettenne aveva denunciato per violenza sessuale un 25enne con cui si era appartata e che ha ignorato il suo “no” a un rapporto completo. In primo grado è stato assolto dai giudici perché “lei aveva già avuto rapporti” e “ha accettato di scambiarsi effusioni con. 🔗 Leggi su Repubblica.it
