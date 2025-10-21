Macerata sentenza shock | Non è stupro lei sapeva cosa rischiava Oggi si conclude l’appello

21 ott 2025

Nel 2019 una diciassettenne aveva denunciato per violenza sessuale un 25enne con cui si era appartata e che ha ignorato il suo “no” a un rapporto completo. In primo grado è stato assolto dai giudici perché “lei aveva già avuto rapporti” e “ha accettato di scambiarsi effusioni con. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Macerata, sentenza shock: “Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava”. Oggi si conclude l’appello

