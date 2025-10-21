Macerata assolto 31enne da accusa di stupro su 23enne dopo essersi appartati in auto nel 2019 pm | Non era vergine sapeva cosa rischiava

Tra i motivi di assoluzione dell’imputato i giudici hanno specificato che la 17enne "non aveva in alcun modo opposto resistenza, né invocato aiuto. Non aveva cercato di sottrarsi ad esempio aprendo la portiera posteriore, pur potendolo fare tranquillamente" La ragazza di 17 anni, oggi 23, che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Macerata, assolto 31enne da accusa di "stupro" su 23enne dopo essersi appartati in auto nel 2019, pm: “Non era vergine, sapeva cosa rischiava”

