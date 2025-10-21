Macerata appello ribalta sentenza shock su uno stupro | 31enne condannato a tre anni

La Corte d’appello di Ancona ha rovesciato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di violenza sessuale nel 2019. In secondo grado, l’imputato è stato condannato a tre anni di carcere. Lo conferma a LaPresse Fabio Maria Galiani, legale della vittima che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. Viene quindi ribaltata la decisone shock del processo di primo grado: i giudici avevano escluso la violenza in parte perché la ragazza, avendo precedenti esperienze sessuali, sarebbe stata consapevole degli sviluppi della situazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

