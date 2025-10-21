Mac Allister carico per Union SG Inter | Loro tra le migliori in Europa Lautaro lo sfidavo da piccolo Il mio sogno…

Inter News 24 Il difensore dell’Union SG, Kevin Mac Allister, ha parlato così in vista del match di stasera in Champions League contro l’Inter. Intervistato da FlashScore in vista della sfida di questa sera contro l’Inter in Champions League, il difensore dell’Union SG, Kevin Mac Allister, ha parlato così. SULL’INTER – « Quando è uscito il sorteggio, ero felice. Ma sappiamo tutti che sarà difficile. Per me, loro sono una delle prime cinque squadre d’Europa. Personalmente, penso che siano una delle migliori squadre d’Europa. Ogni anno, quando facciamo pronostici su chi raggiungerà la finale, dico sempre l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

