Ma per andare a Monte Giove si fa slalom tra le buche
Poco più di cento metri, che fanno paura. L’unica strada d’accesso per tre abitazioni, abbastanza frequentata perché conduce anche all’eremo di Monte Giove, è da tempo gravemente dissestata con buche profonde fino a una trentina di centimetri. Tanto che ogni viaggio da e verso casa per gli abitanti della via diventa un’impresa, uno slalom tra le buche per evitare di danneggiare l’automobile. Per le moto, invece, il rischio è la caduta. A denunciare la situazione è la residente Franca Rossi ex dirigente della sanità regionale in pensione e assessora alla Sanità fino a marzo a Mombaroccio, che sostiene di aver segnalato più volte i disagi al Comune senza successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
