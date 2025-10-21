Poco più di cento metri, che fanno paura. L’unica strada d’accesso per tre abitazioni, abbastanza frequentata perché conduce anche all’eremo di Monte Giove, è da tempo gravemente dissestata con buche profonde fino a una trentina di centimetri. Tanto che ogni viaggio da e verso casa per gli abitanti della via diventa un’impresa, uno slalom tra le buche per evitare di danneggiare l’automobile. Per le moto, invece, il rischio è la caduta. A denunciare la situazione è la residente Franca Rossi ex dirigente della sanità regionale in pensione e assessora alla Sanità fino a marzo a Mombaroccio, che sostiene di aver segnalato più volte i disagi al Comune senza successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ma per andare a Monte Giove si fa slalom tra le buche"