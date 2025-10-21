Ma Conte lo voleva De Bruyne? Manna | Noi cercavamo qualità De Bruyne era un’opportunità di mercato

Giovanni Manna a Sky Sport pochi minuti prima di Psv-Napoli. Gli chiedono del mercato e delle critiche al mercato del Napoli. Manna: «Onestamente siamo concentrati sul lavoro, sempre detto che abbiamo comprato noi i calciatori, c’era la necessità di ampliare la rosa, c’è un progetto pluriennale, sono in una fase di adattamento. Non è semplice passare da certe realtà al Napoli che è una realtà consolidata, ha vinto lo scudetto. Noi siamo tranquilli, ci saranno momenti in cui andrà meno bene, dobbiamo aspettarli, anche Lucca sa che Napoli è una realtà di livello assoluto». In studio hanno chiesto: siamo sicuri che Conte volesse De Bruyne? Di fatto Manna non risponde: «Noi cercavamo qualità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

