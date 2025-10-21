M5s tra sostegno a Ranucci e critiche ai giornalisti
Quando il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte chiama alla piazza, pur senza bandiere, per stingersi a Sigfrido Ranucci e raccogliersi attorno alla categoria dei giornalisti, scandendo "Viva la libertà di stampa", la memoria corre rapida ai trascorsi pentastellati in fatto di rapporti con il mondo dell'informazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
