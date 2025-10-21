M5s tra sostegno a Ranucci e critiche ai giornalisti

Quando il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte chiama alla piazza, pur senza bandiere, per stingersi a Sigfrido Ranucci e raccogliersi attorno alla categoria dei giornalisti, scandendo "Viva la libertà di stampa", la memoria corre rapida ai trascorsi pentastellati in fatto di rapporti con il mondo dell'informazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

m5s sostegno ranucci criticheLa manifestazione M5s per Ranucci, Travaglio: “Il movente dell’attentato le domande indiscrete, basta querele temerarie”. Dibattito anche a Strasburgo - “L’attentato era contro Sigfrido, dopo poche ore sembrava riguardasse tutto il giornalismo o una parte politica. Riporta ilfattoquotidiano.it

m5s sostegno ranucci criticheRanucci, la manifestazione M5s a Roma con Travaglio, Gabanelli e Scarpinato: la diretta video - La diretta video della manifestazione per il conduttore di Report organizzata dal Movimento 5 stelle ... Secondo ilfattoquotidiano.it

m5s sostegno ranucci criticheAttentato a Sigfrido Ranucci, ordigno attivato da una miccia. "Visto fuggire un uomo incappucciato" - Un presidio di solidarietà con il giornalista Sigfrido Ranucci dopo l'attentato subito ieri sera a Pomezia. romatoday.it scrive

