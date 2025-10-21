M5S il caso Appendino e i malumori sommersi | Conte blinda la leadership ma Fico osserva

Tanto rumore per nulla? Forse. Ma nel Movimento 5 Stelle il rumore è spesso l’anticamera del malcontento. Il caso Appendino ha agitato le acque più del previsto, ma — almeno per ora — non si intravede all’orizzonte né una conta interna né tantomeno un progetto di scissione. Chiara Appendino non ha i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - M5S, il caso Appendino e i malumori sommersi: Conte blinda la leadership, ma Fico osserva

Scopri altri approfondimenti

"Ha semplicemente espresso delle considerazioni, non c'è nessun caso Appendino" [Video] - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Appendino (@c_appendino) / Posts - X Vai su X

M5S, secondo round del caso Appendino. I contiani incalzano: ci spieghi le sue dimissioni - Oggi nuovo dibattito nell'assemblea dei parlamentari dei Cinque stelle dopo l'addio di una delle vice del leader. Segnala corriere.it

M5s, Appendino si dimette: si apre una crepa nel monolite di Conte - L’ex sindaca di Torino ha annunciato il proprio passo indietro, anticipato nei giorni scorsi, durante il consiglio nazionale ... Da editorialedomani.it

M5S, Chiara Appendino lascia: “Si è esaurita la nostra spinta” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "M5S, Chiara Appendino lascia: “Si è esaurita la nostra spinta”" pubblicato il 19 Ottobre 2025 a firma di Luca De Carolis e Lorenzo Giarelli ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it