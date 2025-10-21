Siamo lontani da una conta interna e dalla possibilità di una spallata che provochi una scissione o comunque un’emorragia di parlamentari e consensi. E men che meno pare plausibile una scalata del Movimento 5 stelle ai danni del presidente uscente (ed entrante) Giuseppe Conte. Chiara Appendino non sembra in grado, almeno al momento, di rompere a sinistra, per intenderci, come Luigi Di Maio ruppe al centro. D’altronde lei stessa avrebbe già assicurato di non avere in mente alcuna frattura né l’intenzione di mettere in piedi una corrente di minoranza, pur ritenendo la linea contiana incapace di incarnare il progetto dei “ progressisti indipendenti ” che l’ex sindaca di Torino continua a propugnare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - M5s e il caso Appendino: tanto rumore per nulla?