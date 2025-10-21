M5s | alla vicepresidenza spunta il nome di Baldino ma il pressing di Marco Travaglio potrebbe cambiare le carte in tavola
Il Movimento 5 stelle prova a rilanciare dopo la batosta degli ultimi giorni, che ha riacceso le solite divisioni interne al partito. Da giovedì a domenica gli iscritti al Movimento 5 Stelle sono chiamati al voto online per confermare Giuseppe Conte alla presidenza del partito. Ma più che un’elezione, sarà una formalità: Conte è l’unico candidato in corsa, dopo che tutti e venti gli aspiranti sfidanti non sono riusciti a raccogliere le 500 firme necessarie nei cinque giorni previsti dal regolamento. La riconferma, dunque, è scontata. A tenere banco, però, non è tanto la leadership quanto il futuro assetto della squadra. 🔗 Leggi su Open.online
