Lutto tremendo per l’ex giocatore del Napoli | il club esprime il suo profondo cordoglio

Momento di grande dolore per José María Callejón, storico ex giocatore del Napoli. Nelle scorse ore è scomparsa la sorella Vanesa, come comunicato ufficialmente dal Marbella FC, ultimo club in cui ha militato l’esterno spagnolo. Il messaggio di cordoglio ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando affetto e vicinanza da parte di tifosi e appassionati di calcio in tutta Europa. Il cordoglio del Marbella FC. La notizia è stata resa nota dallo stesso club andaluso, che ha pubblicato un comunicato attraverso i propri canali ufficiali per esprimere solidarietà a José e Juanmi Callejón, entrambi ex calciatori del Marbella. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

