Lutto per l’ex Napoli | il club ha emanato un comunicato ufficiale
Il Marbella Fútbol Club ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Vanesa Callejon, sorella dei suoi ex calciatori José e Juanm i, attraverso un messaggio ufficiale diffuso sui social network. L’evento è stato reso noto questa mattina dalla società spagnola, con sede in Andalusia, per manifestare vicinanza e sostegno ai familiari in un momento di grande tristezza. Il messaggio di cordoglio. La notizia tocca da vicino il mondo del calcio italiano, dato il passato di José al Napoli, dove ha lasciato un segno importante. La squadra spagnola ha pubblicato un’immagine simbolica con il proprio stemma accanto a un nastro nero, simbolo universale di lutto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
