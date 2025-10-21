Lutto nel mondo della radio Se n’è andato Stefano Luzi storico speaker e animatore

Un pezzo di storia della radiofonia ascolana se ne è andato ieri con la scomparsa di Stefano Luzi. Speaker, dj e animatore di tantissime trasmissioni in radio, ha combattuto strenuamente contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Sessant’anni vissuti davanti ad un microfono nei locali più disparati della città, fondaci, garage, appartamenti trasformati in studi di trasmissione con le confezioni delle uova a fare da pannelli per insonorizzazione, da Radio Antenna Picena a Radio Minor, da Radio Idea a Radio Blu, da Radio Studio 99 a Radio Fantasy fino a Rtm. Ore e ore passate a parlare davanti a microfoni ‘gracchianti’ a registrare su vecchie vhs a cercare di dare forma a un sogno fatto di musica, risate, errori e improvvisazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo della radio. Se n’è andato Stefano Luzi, storico speaker e animatore

