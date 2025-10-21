L’informazione italiana è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Claudio Fico, pilastro silenzioso dell’assetto giornalistico di Videonews (Mediaset). Il giornalista, che ricopriva l’importante ruolo di vicedirettore vicario del TG5 e responsabile degli speciali del telegiornale, è morto all’età di 63 anni dopo aver affrontato una lunga e tenace battaglia contro una malattia. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte, ha travalicato i confini delle redazioni interne per irrompere direttamente nelle case degli italiani alla fine di Mattino 5. Con grande commozione, Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno ricordato il giornalista in diretta e da quel momento è scaturita una grande ondata di affetto, in particolare sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lutto nel mondo del giornalismo, l’addio a Claudio Fico in diretta a Mattino 5