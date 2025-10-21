Lutto nel mondo del giornalismo l’addio a Claudio Fico in diretta a Mattino 5
L’informazione italiana è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Claudio Fico, pilastro silenzioso dell’assetto giornalistico di Videonews (Mediaset). Il giornalista, che ricopriva l’importante ruolo di vicedirettore vicario del TG5 e responsabile degli speciali del telegiornale, è morto all’età di 63 anni dopo aver affrontato una lunga e tenace battaglia contro una malattia. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte, ha travalicato i confini delle redazioni interne per irrompere direttamente nelle case degli italiani alla fine di Mattino 5. Con grande commozione, Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno ricordato il giornalista in diretta e da quel momento è scaturita una grande ondata di affetto, in particolare sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lutto nel mondo della musica È morto Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit. Aveva 48 anni. Sam Rivers, bassista e membro fondatore della band nu metal statunitense Limp Bizkit, è morto all'età di 48 anni. Il gruppo ha condiviso la notizia in un pos - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo del #Cinema. E' morto #DrewStruzan, artista di #locandine di fama mondiale, da #IndianaJones a #StarWars - X Vai su X
Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Claudio Fico - È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali. Scrive msn.com
GIORNALISMO IN LUTTO, SI E’ SPENTO A 63 ANNI STEFANO TOTARO - Si è spento all’età di 63 anni Stefano Totaro, collega della Gazzetta di Modena. Come scrive tvqui.it