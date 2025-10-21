Lutto nel calcio italiano | si è spento troppo giovane

Lutto dolorosissimo nel calcio italiano: il grandissimo difensore è venuto a mancare, i tifosi sono distrutti. Il calcio italiano deve fare i conti con un’altra terribile notizia. Nelle scorse ore è arrivata la conferma che ha gettato nello sconforto tutti gli sportivi: l’ex difensore è venuto a mancare lasciando nel dolore più profondo non solo i tifosi, ma anche i familiari, gli amici e tutti coloro che avevano avuto modo di apprezzarne sia le grandi doti sul rettangolo verde che le qualità umane. Massimo Quercioli si è spento all’età di 67 anni dopo aver combattuto a lungo con un brutto male: sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per l’ex difensore, che ha lasciato una traccia indelebile in tutte le squadre in cui ha giocato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

