Lutto cittadino ad Ancona per la morte del cardinale Edoardo Menichelli
Lutto cittadino domani ad Ancona in occasione delle esequie del Cardinale Edoardo Menichelli, già Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo dal 2004 al 2017 e successivamente Vescovo emerito. Dopo la cerimonia funebre che si terrà nel Santuario della Madonna dei Lumi a San Severino.
Morto cardinale Menichelli, lutto cittadino ad Ancona - Lutto cittadino ad Ancona, domani, per la morte a 86 anni del Cardinale Edoardo Menichelli, già arcivescovo di Ancona dal 2004 al 2017 e poi vescovo emerito.
