Lutto cittadino ad Ancona per la morte del cardinale Edoardo Menichelli

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto cittadino domani ad Ancona in occasione delle esequie del Cardinale Edoardo Menichelli, già Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo dal 2004 al 2017 e successivamente Vescovo emerito. Dopo la cerimonia funebre che si terrà nel Santuario della Madonna dei Lumi a San Severino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lutto cittadino ancona morteMorto cardinale Menichelli, lutto cittadino ad Ancona - Lutto cittadino ad Ancona, domani, per la morte a 86 anni del Cardinale Edoardo Menichelli, già arcivescovo di Ancona dal 2004 al 2017 e poi vescovo emerito. Lo riporta ansa.it

lutto cittadino ancona morteTommy morto nello schianto, lutto cittadino ad Osimo. Domani l’addio al 14enne nella chiesa di San Biagio - 30, nella chiesa parrocchiale di San Biagio, il funerale di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto in seguito all’incidente in moto avvenuto ... Riporta msn.com

lutto cittadino ancona morteLutto nella Chiesa marchigiana: si è spento a 86 anni il cardinale Edoardo Menichelli. Mercoledì alle 10 le esequie. - Chiesa in lutto per la morte del cardinale Edoardo Menichelli, che lo scorso ottobre aveva compiuto 86 anni. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lutto Cittadino Ancona Morte