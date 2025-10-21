Lutto al Tg5 muore il vicedirettore Fico Mimun | Era un fuoriclasse

Lutto al Tg5. Si è spento stanotte,dopo una lunga malattia Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali. Ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. E' stato caporedattore al Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun. Sessantatre anni, tifosissimo del Napoli, Fico lascia un grande vuoto nella famiglia Mediaset. Lo stesso Mimun, infatti, lo ricorda come un "fuoriclasse" del giornalismo. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lutto al Tg5, muore il vicedirettore Fico. Mimun: "Era un fuoriclasse"

