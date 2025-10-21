Lutto al Tg5 morto il vicedirettore Claudio Fico Il cordoglio di Mediaset per la perdita di un grande giornalista
Mediaset e in particolare tutta la redazione del Tg5 piangono la morte di Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del telegiornale, stretto collaboratore di Clemente Mimun. Chi era Claudio Fico. 67 anni, napoletano e tifoso del Napoli, Claudio Fico era il vicedirettore vicario del Tg5. Fico aveva iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. Negli anni è stato caporedattore del Tg regionale prima di trasferirsi al Tg2, poi al Tg1. Dal 2011 era nella redazione del Tg5, dove ricopriva il ruolo di vicedirettore vicario. In Rai era stato vicedirettore di Raiuno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
