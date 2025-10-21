Lutto al Tg5 è morto il vicedirettore Claudio Fico | l'annuncio in diretta a Mattino5

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Fico è morto nella notte: vicedirettore vicario del Tg5, aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia. L'annuncio è arrivato in diretta a Mattino5, prima del tweet del direttore del telegiornale Clemente Mimun. 🔗 Leggi su Fanpage.it

