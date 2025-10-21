Lutto a Porta Sant' Andrea | il quartiere piange la scomparsa di Daniele Del Sante
Lutto nel quartiere di Porta Sant'Andrea. Questa mattina, martedì 21 ottobre, è venuto a mancare, all’età di 73 anni, il socio biancoverde Daniele Del Sante, già figurante con capitan Piccoletti e poi più volte consigliere del Quartiere fino agli anni ‘90. Sempre vicino al Quartiere, Daniele era. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
