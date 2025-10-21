Lutto a Mediaset è morto Claudio Fico Tajani | Amico di lunga data

Un grave lutto ha colpito il mondo dell’informazione italiana e in particolare la redazione del Tg5. Claudio Fico, giornalista di lunga esperienza e vicedirettore vicario del telegiornale ammiraglio di Mediaset, è morto nella notte a 67 anni, dopo una lunga malattia che ha affrontato con riservatezza e dignità. A darne l’annuncio è stato Clemente Mimun, direttore del Tg5, con un messaggio sui social: “ Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di trent’anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5 ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lutto a Mediaset, è morto Claudio Fico. Tajani: "Amico di lunga data"

Altre letture consigliate

Lutto a Mediaset: è morto Claudio Fico, vicedirettore del Tg5 #ClaudioFico #Tg5 #Mattino5 https://blogsocialtv.com/lutto-a-mediaset-e-morto-claudio-fico-vicedirettore-del-tg5/… via @BlogSocialTv1 - X Vai su X

A soli 51 anni, aveva allenato anche la Canalis ? https://mdst.it/4h6Zs7z #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Lutto al Tg5, è morto il vicedirettore Claudio Fico: l’annuncio in diretta a Mattino5 - Claudio Fico è morto nella notte: vicedirettore vicario del Tg5, aveva 63 anni e lottava da tempo contro una malattia ... Lo riporta fanpage.it

Lutto a Mediaset: è morto il giornalista Claudio Fico, vicedirettore del Tg5 e braccio destro di Clemente Mimun - Lutto a Mediaset: è morto il giornalista Claudio Fico, vicedirettore del Tg5 e braccio destro di Clemente Mimun ... Riporta msn.com

Grave lutto a Mediaset: addio al celebre volto del Tg5 - Dopo aver vinto un concorso, aveva iniziato la sua attività in Rai, entrando nella redazione della Tgr e successivamente nel Tg2 e ... Segnala donnaglamour.it