Lutto a Lecco | addio ad Alfredo Licini storico presidente di Federconsumatori

Leccotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a Bologna Alfredo Licini, storico presidente di Federconsumatori Lecco e figura di riferimento per la Cgil e lo Spi Cgil del territorio lecchese. La sua salma sarà trasportata in Lombardia per consentire a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato di salutarlo un'ultima volta. Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

