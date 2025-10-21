Lutto a Lecco | addio ad Alfredo Licini storico presidente di Federconsumatori
È scomparso a Bologna Alfredo Licini, storico presidente di Federconsumatori Lecco e figura di riferimento per la Cgil e lo Spi Cgil del territorio lecchese. La sua salma sarà trasportata in Lombardia per consentire a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato di salutarlo un'ultima volta. Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
