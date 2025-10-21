Lutto a Canale 5 addio a un volto storico del Tg5

Gravissimo lutto a Mediaset, in particolare a Canale 5 e al Tg5, dove si piange la scomparsa di Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali, morto nella notte dopo una lunga malattia. Aveva 63 anni e lascia un vuoto profondo nella redazione del telegiornale di Canale 5, dove era considerato una colonna portante e uno dei più stretti collaboratori del direttore Clemente Mimun. Tifosissimo del Napoli, Fico era noto per la sua grande passione giornalistica e per la dedizione assoluta al lavoro. I funerali si terranno mercoledì 22 ottobre alle 15, alla Chiesa Centrale del Policlinico Gemelli di Roma, come riporta Il Messaggero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

