Lusuardi Pisa arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro! Il comunicato del club in vista del match contro il Milan

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lusuardi Pisa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro in vista del match contro il Milan del prossimo turno! Il Pisa ha aggiornato i propri tifosi sulla situazione legata agli infortuni, e in particolare riguardo Matheus Lusardi, difensore dei nerazzurri, anche in vista del match dell’ottava giornata di Serie A che i toscani giocaranno a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lusuardi pisa arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro il comunicato del club in vista del match contro il milan

© Calcionews24.com - Lusuardi Pisa, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del difensore nerazzurro! Il comunicato del club in vista del match contro il Milan

Leggi anche questi approfondimenti

Pisa, l'agente di Lusuardi: "Frenato dagli infortuni, ma è un giocatore importante" - L'agente del nuovo difensore del Pisa Mateus Lusuardi, Andrea Bagnoli, ha parlato del suo assistito in una intervista rilasciata a Stile TV. Segnala tuttomercatoweb.com

Pisa, si ferma Lusuardi: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro - Il club toscano ha informato che gli esami a cui si è sottoposto il difensore centrale Mateus Lusuardi, uscito anzitempo nel corso dell'amichevole con la Pistoiese dello scorso 14 ... tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lusuardi Pisa Arrivano Aggiornamenti