L' uscita con Carla Bruni la Marsigliese la preghiera per la Francia | Sarkozy è in carcere Sono innocente scandalo giudiziario

L’ex presidente della Repubblica francese è arrivato nel carcere parigino della Santè in seguito alla condanna legata al finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. L’ex Capo dello Stato ha lasciato la sua abitazione parigina in mattinata, e insieme alla compagna, Carla Bruni, ha salutato un centinaio di suoi sostenitori che hanno scandito cori con il suo nome e cantato la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'uscita con Carla Bruni, la Marsigliese, la preghiera per la Francia: Sarkozy è in carcere. "Sono innocente, scandalo giudiziario"

