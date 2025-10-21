L’uomo vittima di un incidente all’ippodromo è ancora in prognosi riservata

Nel pomeriggio dello scorso 16 ottobre un uomo di 68 anni è stato vittima di un grave incidente avvenuto all’interno dell’ippodromo di Bologna, in zona Corticella.Il 68enne, residente a Bologna, era lì per assistere alle corse, quando è rimasto colpito dalla macchina autostart, cioè quel veicolo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it