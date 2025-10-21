L' uomo che ha rubato 195 libri e 925 DVD nelle biblioteche per 25mila euro

Era da qualche tempo che dagli scaffali della biblioteca comunale di Rovato scomparivano libri e DVD, alcuni dei quali in copia unica e dal valore collezionistico.Il responsabile della biblioteca, notando i continui ammanchi, ha iniziato a monitorare attentamente gli utenti, circoscrivendo i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Arrestato il ladro delle biblioteche a Brescia: aveva rubato 925 dvd e 195 libri - Colto in flagranza di reato mentre usciva dalla biblioteca comunale di Rovato, a casa nascondeva un archivio infinito che valeva 25 mila euro.

