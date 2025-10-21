L' Unitas Sciacca cambia guida tecnica | Brucculeri prende il posto di Iacono

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unitas Sciacca Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Totò Brucculeri come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico originario di Grotte prende il posto di Giovanni Iacono, che aveva guidato la squadra nella preparazione estiva e nelle prime sei giornate di campionato.Per Brucculeri si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

