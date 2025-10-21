L' Unitas Sciacca cambia guida tecnica | Brucculeri prende il posto di Iacono
L’Unitas Sciacca Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Totò Brucculeri come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico originario di Grotte prende il posto di Giovanni Iacono, che aveva guidato la squadra nella preparazione estiva e nelle prime sei giornate di campionato.Per Brucculeri si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
COMUNICATO STAMPA La società Unitas Sciacca Calcio comunica l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore Giovanni Iacono. A lui va il più sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra sin dal Vai su Facebook
L'Unitas Sciacca vuole restare protagonista, arrivato Danilo Ambro: squadra pronta al Castellammare - La società ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe ’99, cresciuto nel vivaio del Palermo, con cui ha vinto la Serie D ... Come scrive agrigentonotizie.it