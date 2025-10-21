L’Under 18 vince e resta al secondo posto

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Under 18 del Cesena batte il Sassuolo e resta al secondo posto dietro la Roma con una gara in meno. Ecco i risultati delle giovanili nel weekend. Under 18 Cesena-Sassuolo 2-1. Cesena: Antonini, Zaghini, Cenerelli (42’ st Cimatti), Poletti (27’ st Pezzi), Baietta, Gasperini, Casadei M., (42’ st Palladino), Casadei E., Ricci (27’ st Moretti), Frisoni (17’ st Malafronte), Scapoli (17’ st Tonti). All: Zanetti. Reti: 13’ pt Scapoli (C), 16’ pt Casadei M. (C), 36’st Wiredu (S). Under 17 Cesena-Reggiana 4-0. Cesena: Cangini, Petito, Terni, Minzoni (36’ st Fulvi), Parisi, Laghi (25’ st Gjergji), Vitale (15’ st Crescentini), Stucci (36’ st Lombardo), Marra (36’ st Favale), Frati (25’ st Gadaleta), Obbi (15’ st Bartoli). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217under 18 vince e resta al secondo posto

© Ilrestodelcarlino.it - L’Under 18 vince e resta al secondo posto

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217under 18 Vince Resta