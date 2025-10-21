L’ultras che si allontana nel buio poi viene fermato | è lui a dire alla polizia dell’assalto al bus

Rieti, 21 ottobre 2025 – Stava allontanandosi nel buio nei pressi della statale Rieti Terni. Era a piedi, lasciato lì dagli altri ultrà che con lui avevano pianificato l’assalto al pullman di Pistoia. Quando la polizia lo ha fermato ha detto cosa era accaduto. Aggiornamenti in diretta sulla vicenda E’ stato tra gli elementi decisivi per incastrare Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà di Rieti ora in carcere per la sassaiola contro il bus dei sostenitori pistoiesi. Uno dei sassi ha colpito, uccidendolo, Raffaele Marianella, il 65enne autista che non stava guidando ma che era lì per supportare un collega più giovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

