L’ultimo capriccio di Trump | al via la demolizione di una parte della Casa Bianca per far posto alla sala da ballo
Macchinari pesanti ed escavatori stanno demolendo una sezione dell’ ala est della Casa Bianca mentre iniziano i lavori per la costruzione della nuova sala da ballo progettata e voluta dal presidente americano Donald Trump, a Washington DC. Trump ha affermato che la sala da ballo sarà costruita interamente con fondi privati. Tra questi, 22 milioni di dollari provenienti da un accordo con YouTube a settembre, dopo che la società ha sospeso il suo account per l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Trump sta demolendo parte della Casa Bianca per l’agognata sala da ballo da 250 milioni di dollari, nonostante la sua promessa che la sua costruzione non avrebbe “interferito” con l’edificio esistente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
