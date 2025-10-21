Firenze, 21 ottobre 2025 – È domenica mattina. Raffaele Marianella, 65 anni, prima dell’ennesima trasferta si ferma al Caffé Le Cure, nella piazza omonima. Da quando si è trasferito in zona è diventato il suo bar di fiducia. Ogni mattina va a fare colazione lì, conosce tutti al bar. Cappuccino, bombolone alla crema e un pacchetto di sigarette. “Per lui era ’il solito’ - racconta commosso dietro il bancone del bar Andrea Bondi – Ormai era di casa, ogni giorno si fermava a fare due chiacchiere. Un simpaticone. Si parlava di calcio, lui gran tifoso della Roma, io della Fiorentina. Stava organizzando un viaggio per il Giappone con sua moglie”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo caffè di Raffaele Marianella, ucciso dalla violenza ultrà. “Era qui domenica mattina”