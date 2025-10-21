L' ultima star di Avs rimpiange Hitler ma fa l' offesa se le dici sovrappeso

Si chiama Souzan Fatayer la nuova paladina di Avs che tenta di conquistare Napoli a suon di manifestazioni ProPal. Ieri è finita al centro della polemica, passando da vittima, perché il noto giornalista Paolo Mieli su "24 Mattino" l'aveva definita «una palestinese in leggerissimo sovrappeso». Lei immediatamente ne ha chiesto addirittura la «radiazione dall'ordine dei giornalisti». Però forse dimentica di quando ha TESTO-BASErilanciato sul suo profilo Facebook un video in cui si vede parlare l'ex ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar. Un filmato che ha come copy, ovvero il commento a corredo, una frase da brividi: «Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler». 🔗 Leggi su Iltempo.it

