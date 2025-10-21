L’ultima gaffe dell’Onu | la donna con il burqa diventa prototipo di leadership

Per l’Onu il prototipo della donna libera è incarnato dalla sottomissione islamica. La gaffe delle Nazioni Unite, come riporta Libero in un articolo, arriva da una campagna pubblicitaria sbagliata. Che rischia di vanificare lo sforzo collettivo di emancipazione del mondo femminile. La campagna sbagliata. Due giorni fa, sull’account X di Un Women, l’ente delle Nazioni Unite per la parità di genere e l’emancipazione femminile, è stato pubblicato questo post: “Con il maggior numero di conflitti in corso dal 1946, il ruolo delle donne nella costruzione della pace è più importante che mai. Assieme alle donne sul campo, Un Women sta promuovendo la leadership femminile per un mondo in pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ultima gaffe dell’Onu: la donna con il burqa diventa prototipo di leadership

