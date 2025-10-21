L' ultima chance di LeBron | cosa serve ai Lakers per vincere il titolo

A 40 anni suonati LeBron James resta al centro dell’ecosistema Nba: la stagione 20252026 sarà l’ultima occasione per vincere un titolo? Per altre storie e stelle del basket made in Usa non perdere il nostro speciale G+. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ultima chance di LeBron: cosa serve ai Lakers per vincere il titolo

LeBron James spaventa i fan: "Vi svelo la decisione delle decisioni". Ritiro o cosa? L'ultima trovata del Re - Mondo del basket in trepidazione per l'annuncio di LeBron James: Vi svelo la decisione delle decisioni. sport.virgilio.it scrive

"The decision of all decisions": LeBron James e l'annuncio social virale, cosa sta succedendo - La leggenda statunitense del basket ha condiviso attraverso il proprio profilo Instagram un post decisamente criptico, suscitando le reazioni dei tifosi ... Da tuttosport.com

NBA, LeBron si ritira? Prezzi folli dei biglietti per la sua possibile ultima partita - Nessuno lo sa con certezza, ma l’uscita social con cui ieri LeBron James ha annunciato una seconda ‘Decision’ che verrà rivelata oggi nel tardo pomeriggio ha subito scatenato le voci che vorrebbero il ... Riporta sport.sky.it