Lukaku tifoso speciale questa sera per la sfida del Napoli contro il Psv Corsport

Il Napoli è in difficoltà questa sera per la sfida contro il Psv in Champions. Conte ha perso anche Hojlund e studia un nuovo assetto tattico per la squadra da schierare. Intanto si attende il ritorno di Lukaku che, secondo il Corriere dello Sport, sarà presente in Olanda per supportare i compagni “È un centravanti  vero, invece, Romelu Lukaku.  Ed è anche un vero amico. Big  Rom è infortunato e si sta curando  in Belgio, fa la spola tra  Bruxelles e Anversa, due ore e  un’ora di auto, comunque un  attimo da Eindhoven: occasione  irrinunciabile per fare un salto  al Pullman Eindhoven Cocagne,  l’hotel che ospita il Napoli,  i suoi compagni e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

