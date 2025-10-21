La collezione AutunnoInverno 2025 di Luisa Spagnoli: pelle protagonista, frange dinamiche e dettagli couture per una femminilità decisa e moderna. Con la stagione AutunnoInverno 2025, Luisa Spagnoli esplora una nuova dimensione della femminilità con una selezione interamente dedicata alla pelle. Un materiale iconico, che diventa protagonista di look dal carattere deciso e raffinato, pensati per una donna consapevole, sicura e contemporanea. Pantaloni e gonne si animano di sottili frange sovrapposte che creano movimento e ritmo, mentre blazer e giacche aviator definiscono silhouette strutturate dal fascino intramontabile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Luisa Spagnoli AI 2025: pelle, frange e eleganza sartoriale