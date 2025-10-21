Luis Enrique si infuria in conferenza e tira in ballo Donnarumma | Lo avete ucciso in questi anni
Alla vigilia di Bayer Leverkusen-PSG rispondendo a una domanda sul rendimento del portiere titolare Lucas Chevalier, Luis Enrique è tornato a parlare di Donnarumma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Luis Enrique difende Gigio #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Luis Enrique difende #Donnarumma: "Lo avete massacrato per 4 anni" - X Vai su X
PSG straripante contro il Barça. Luis Enrique ironico in conferenza con un giornalista - 1 del PSG sul Barcellona in Champions League, Luis Enrique ha animato la conferenza stampa con un siparietto ironico con un giornalista francese. Scrive m.tuttomercatoweb.com
Psg, Luis Enrique: "Vogliamo provare a ripeterci. Kvara? Condizioni da testare" - Luis Enrique ha presentato la sfida tra il suo Psg e l'Atalanta, primo match della fase campionato di Champions League, cominciando dalle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara recuperato? sportmediaset.mediaset.it scrive
Luis Enrique segue il PSG in tribuna anziché dalla panchina e resta stupefatto: “Qui è tutto diverso” - Luis Enrique continua a vincere con il suo PSG dopo la splendida stagione scorso culminata con la conquista della Champions. Lo riporta fanpage.it